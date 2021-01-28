За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Ликвидируемые банки за год получили более 4,3 миллиарда, – Фонд гарантирования
23:11 28.01.2021 |
В 2020 году поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физлиц, составили 4,32 млрд грн. В частности, от продажи активов, что осуществляется через электронные аукционы, банки получили 4,02 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Такого объема поступлений от продажи удалось достичь несмотря на то, что значительная часть активов, в том числе наиболее ликвидная, была продана в предыдущие годы. К тому же во многих неплатежеспособных банках, переданных в управление Фонда, процедура ликвидации уже завершена. По состоянию на 1 января 2021 Фонд осуществляет ликвидацию 46 банков.
В период введенного в Украине общенационального карантина продажи активов не прекращались и проходили с соблюдением всех его требований. В частности, была организована удаленная работа работников Фонда и оказана всесторонняя полная поддержка инвесторам, которые изъявили желание принять участие в электронных торгах в системе "ProZorro.Продажи" и на международных площадках. Так, по итогам прошлого года было проведено 1 144 успешных аукциона.
Больше всего средств от реализаций активов в 2020 году получили:
* АО "Дельта Банк" - 971,2 млн0 грн;
* ПАО "КБ "Надра" - 780,4 млн грн;
* АО "ВТБ Банк" - 561,9 млн грн;
* ОАО "ВиЭйБи Банк" - 380,9 млн грн;
* ОАО "Банк "Финансы и Кредит" - 321,5 млн грн.
Кроме поступлений от продажи активов, в 2020 году неплатежеспособные банки получили 285,8 млн грн от погашения кредитов и 21,4 млн грн - от аренды имущества.
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