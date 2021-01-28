Ликвидируемые банки за год получили более 4,3 миллиарда, – Фонд гарантирования

В 2020 году поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физлиц, составили 4,32 млрд грн. В частности, от продажи активов, что осуществляется через электронные аукционы, банки получили 4,02 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Такого объема поступлений от продажи удалось достичь несмотря на то, что значительная часть активов, в том числе наиболее ликвидная, была продана в предыдущие годы. К тому же во многих неплатежеспособных банках, переданных в управление Фонда, процедура ликвидации уже завершена. По состоянию на 1 января 2021 Фонд осуществляет ликвидацию 46 банков.

В период введенного в Украине общенационального карантина продажи активов не прекращались и проходили с соблюдением всех его требований. В частности, была организована удаленная работа работников Фонда и оказана всесторонняя полная поддержка инвесторам, которые изъявили желание принять участие в электронных торгах в системе "ProZorro.Продажи" и на международных площадках. Так, по итогам прошлого года было проведено 1 144 успешных аукциона.

Больше всего средств от реализаций активов в 2020 году получили:

* АО "Дельта Банк" - 971,2 млн0 грн;

* ПАО "КБ "Надра" - 780,4 млн грн;

* АО "ВТБ Банк" - 561,9 млн грн;

* ОАО "ВиЭйБи Банк" - 380,9 млн грн;

* ОАО "Банк "Финансы и Кредит" - 321,5 млн грн.

Кроме поступлений от продажи активов, в 2020 году неплатежеспособные банки получили 285,8 млн грн от погашения кредитов и 21,4 млн грн - от аренды имущества.