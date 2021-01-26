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НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
16:36 26.01.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами. Соответствующее письмо НБУ есть в распоряжении LIGA.net.
В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).
"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - сказано в письме.
Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет. "Работники... Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем", - написал Дубинский в Facebook.
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