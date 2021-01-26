НБУ расширил требования к уполномоченным по хранению запасов наличности банкам

Национальный банк Украины (НБУ) расширил и уточнил требования к банкам, уполномоченным хранить запасы наличности регулятора, обеспечивать банки в регионах наличными, принимать от них их излишки и изношенные банкноты, сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №6 от 21 января, которое обнародовано на сайте и вступило в силу 26 января.

Согласно документу, Нацбанк уточнил и расширил критерии для отбора в вопросе предоставления банками письменного обращения и необходимой информации регулятору, расширил условия для прекращения действия решения НБУ и пересмотра статуса уполномоченного банка.

Помимо этого, регулятор детализировал требования о направлении им на доработку финучреждениям предоставляемой информации и уточнил условия для отказа в предоставлении банку статуса уполномоченного.

Документом также установлены новые требования по обязательствам в течение первого года деятельности в статусе уполномоченного банка хранить не менее 1 млрд грн запаса наличности НБУ в целом на банк, а также обеспечить наличие не менее одного обособленного подразделения в регионе как минимум в 30% областях в течение двух лет деятельности в статусе уполномоченного банка.

Указывается, что в течение четырех лет деятельности в статусе уполномоченного банк должен обеспечить наличие обособленного подразделения в регионе не менее чем в 60% областей, а на протяжении шести лет такой деятельности - в 80-100% областей.

Регулятор определил, что к хранению запасов наличности Нацбанка не будут привлекаться банки, если к ним, к их руководителям или к владельцам существенного участия применены санкции иностранными государствами (кроме государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями, международными организациями или Украиной.

НБУ напомнил, что сегодня функции хранения запасов наличности Нацбанка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков, в частности Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка Аваль и ПУМБа.