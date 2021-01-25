НБУ в 2020г 134 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках уголовных расследований

Согласно сообщению на сайте НБУ, в частности, по инициативе Генеральной прокуратуры такой доступ был предоставлен 11 раз, Нацполиции - 43 раза, СБУ - 10 раз, Национального антикоррупционного бюро - 25 раз, Государственной фискальной службы - 21 раз, Государственного бюро расследования - 24 раза.
В целом за второе полугодие 2020 Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документов в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 75 раз. Всего за 2016-2019 гг. НБУ оказывал правоохранителям доступ к информации 608 раз.