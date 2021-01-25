Нормативы к началу января нарушали 10 украинских банков - НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 января нарушали Проминвестбанк (55,93%), Индустриалбанк (73,23%), Сбербанк (50,92%), банк "Форвард" (25,71%) и неплатежеспособный Мисто Банк (44,10%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали Мегабанк (28,9%), Первый инвестиционный банк (51,01%) и "Юнекс Банк" (28,20%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Проминвестбанк (84,87%), Ощадбанк (119,93%), ПриватБанк (92,89%) и Индустриалбанк (10,46%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (77,8%) и Мисто Банк (44,07%).

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) и норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте (норматив LCRів, не менее 100%) нарушал признанный НБУ неплатежеспособным Мисто Банк с показателем 0% по каждому.