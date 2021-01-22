Нацбанк вернул еще 2,2 миллиарда по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков

Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,18 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам - 1,02 млрд грн.

Кроме того, 252,3 млн грн поступило от погашения задолженности по заложенными Национальном банке кредитным договорам.

Также частично задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков была погашена за счет реализации заложенных неплатежеспособными банками объектов недвижимого имущества (228,8 млн грн) и взыскания недвижимости путем приобретения его в собственность (357,8 млн грн).

Кроме того, от продажи заложенной в НБУ недвижимости в рамках исполнительного производства поступило 73,4 млн грн, из других источников погашения долга - 248 млн грн.

"По самым высоким ценам в 2020 году реализован пул имущественных прав по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "Надра" в залог Национальному банку - 187,4 млн грн, а также объект недвижимого имущества, переданный ПАО "ВиЭйБи Банк" в ипотеку Нацбанку - 60,7 млн грн", - отмечается в сообщении.

При этом в течение 2020 года Национальный банк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 12,25 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной цене реализации в размере 1,49 млрд грн.

В НБУ уточнили, что задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2020 году сократилась с 44 млрд грн до 41,7 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Всего с 2017 года Национальный банк получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 8,4 млрд грн.

Как сообщалось, в 2019 году эта сумма составляла 3,6 млрд грн, а в 2018 году - 2,6 млрд грн.

В 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.