Финансовые новости
- |
- 22.01.21
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк вернул еще 2,2 миллиарда по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков
15:54 22.01.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,18 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам - 1,02 млрд грн.
Кроме того, 252,3 млн грн поступило от погашения задолженности по заложенными Национальном банке кредитным договорам.
Также частично задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков была погашена за счет реализации заложенных неплатежеспособными банками объектов недвижимого имущества (228,8 млн грн) и взыскания недвижимости путем приобретения его в собственность (357,8 млн грн).
Кроме того, от продажи заложенной в НБУ недвижимости в рамках исполнительного производства поступило 73,4 млн грн, из других источников погашения долга - 248 млн грн.
"По самым высоким ценам в 2020 году реализован пул имущественных прав по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "Надра" в залог Национальному банку - 187,4 млн грн, а также объект недвижимого имущества, переданный ПАО "ВиЭйБи Банк" в ипотеку Нацбанку - 60,7 млн грн", - отмечается в сообщении.
При этом в течение 2020 года Национальный банк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 12,25 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной цене реализации в размере 1,49 млрд грн.
В НБУ уточнили, что задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2020 году сократилась с 44 млрд грн до 41,7 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Всего с 2017 года Национальный банк получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 8,4 млрд грн.
Как сообщалось, в 2019 году эта сумма составляла 3,6 млрд грн, а в 2018 году - 2,6 млрд грн.
В 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главный по пленным. Зачем Путин подменил Зеленского Медведчуком
|«Когда газ подняли – он уже не принадлежит народу» – Сергей Фурса
|«Квартал 95» увлекся Гоголем. Зачем Офис президента пугает мэров тарифным ревизором
|Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк вернул еще 2,2 миллиарда по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков
|Рост евро к доллару замедлился 22 января после статистики из еврозоны
|Валютный риск является главным для банков в 2021 году - опрос НБУ
|Инвесторы активно избавляются от биткоина. Цена упала до месячного минимума
|Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ
|Справочный курс гривны 22 января повышен на 7,18 коп до 28,169 грн/$1
Это интересно
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса
|Geely рассекретила большой кроссовер на платформе Volvo
|Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы
|Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках