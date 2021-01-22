monobank стал участником платежной системы Western Union

Виртуальный monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union, сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в пятницу.

"Мы наконец-то начинаем работу с системой денежных переводов Western Union. Получение и отправка переводов доступна для всех клиентов с последней версией приложения", – написал он в Facebook в пятницу.

Гороховский добавил, что получение переводов бесплатно, а выплата доступна в гривнях, евро или долларах, по усмотрению отправителя.

Согласно данным на сайте Western Union, участниками платежной системы также являются 40 из 74 действующих в стране банков, в том числе ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, банк "Инвестиций и сбережений".

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн чел.