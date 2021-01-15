ФГВФЛ в прошлом году выплатил более 390 миллионов вкладчикам неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2020 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 390,7 млн грн гарантированного возмещения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Фонда гарантирования.

При этом в декабря 2020 года выплаты возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 17,0 млн грн.

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. В настоящее время продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидацию 50 банков завершено.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года ,составляла 16 021,9 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе - декабря 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.

На 1 января 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26 февраля 2012 года), составила 90,13 млрд грн.