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ФГВФЛ в прошлом году выплатил более 390 миллионов вкладчикам неплатежеспособных банков
08:55 15.01.2021 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2020 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 390,7 млн грн гарантированного возмещения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Фонда гарантирования.
При этом в декабря 2020 года выплаты возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 17,0 млн грн.
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. В настоящее время продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидацию 50 банков завершено.
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года ,составляла 16 021,9 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе - декабря 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.
На 1 января 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26 февраля 2012 года), составила 90,13 млрд грн.
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