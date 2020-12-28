Замглавы НБУ Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски об обжаловании выговора Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины, сообщила пресс-служба суда.

"В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. В то же время истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", - говорится в сообщении.

Указывается, что ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Рожковой и Сологуба к Совету НБУ.

Глава Совета Богдан Данилишин, комментируя иски в Facebook, призвал к конструктивной дискуссии.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Глава центробанка Кирилл Шевченко также поддержавший указанное решение позднее уточнил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

После смены главы НБУ в июле 2020 года из старого состава правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

