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Замглавы НБУ Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины
15:47 28.12.2020 |
Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски об обжаловании выговора Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины, сообщила пресс-служба суда.
"В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. В то же время истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", - говорится в сообщении.
Указывается, что ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Рожковой и Сологуба к Совету НБУ.
Глава Совета Богдан Данилишин, комментируя иски в Facebook, призвал к конструктивной дискуссии.
Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.
Глава центробанка Кирилл Шевченко также поддержавший указанное решение позднее уточнил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.
После смены главы НБУ в июле 2020 года из старого состава правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.
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