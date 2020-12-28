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НБУ отказал белорусскому олигарху в покупке «БТА Банка» из-за санкций Евросоюза
13:54 28.12.2020 |
Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной", - сообщает НБУ,
Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Николая Воробья внесено в перечень лиц, к которым применены персональные санкции.
"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка, применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - сообщает НБУ.
Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.
Николаю Воробью в Беларуси принадлежит крупнейший частный нефтетрейдер "Интерсервис". Ему также принадлежит небольшой белорусский "Абсолютбанк".
По данным местных СМИ, его партнер по бизнесу - Виктор Медведчук, который является кумом президента Владимира Путина.
Входящий в "Интерсервис" Воробья "Нефтебитумный завод" в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс", который принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с окружением нардепа Виктора Медведчука.
После встречи последнего в январе 2019 года с президентом Беларуси Александром Лукашенко, "Прикарпатзападтранс" сменил владельца на белорусскую компанию. При этом 49% остались за швейцарской компанией International Trading Partners (ITP) (48%) и ее владельцем Анатолием Шефером (1%).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
"Нефтебитумный завод" Воробья в 2018 году участвовал в приватизации одной из крупнейших на Украине энергогенерирующих компаний "Центрэнерго", в которую входит три ТЭС, но конкурс в итоге признали несостоявшимся. В частности, из-за того, что СБУ подозревала "Нефтебитумный завод" в прямом отношении к стране-агрессору.
Как сообщалось, 23 ноября Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк". Нынешний собственник банка - казахский бизнесмен Кенес Ракишев подтвердил, что завершить сделку планируется до конца 2020 года, не уточнив имя покупателя.
"БТА Банк" основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру активов "БТА банк" занимал 71 место (385,61 млн грн) среди 74 действующих банков.
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