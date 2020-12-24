Украинские банки в январе-ноябре 2020 года потеряли больше четверти прибыли

Прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн. Это на 26,5% меньше, чем годом ранее (59,001 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2020 года составили 229,497 млрд грн, тогда как расходы 186,132 млрд грн.

С начала года банки сформировали 25,084 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 8,592 млрд грн.

Отметим, рейтинг по прибыльности в январе-октябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,848 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,799 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 4,197млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, прибыль украинских банков в январе-октябре 2020 года составила 39,828 млрд грн. Это на 23,4% меньше, чем годом ранее (51,992 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора за январь-сентябрь 2020 года получили прибыль в размере 24,455 млрд грн. Это на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (30,233 млрд грн).