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НБУ утвердил формат тестирования руководителей банков во время карантина
17:57 24.12.2020 |
Национальный банк детализировал процесс проверки соответствия руководителей банков и кандидатов на руководящие должности требованиям профессиональной пригодности во время карантина.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В ноябре Национальный банк решил на период действия карантинных ограничительных мер проводить тестирование руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции. Вчера, 23 декабря, квалификационная комиссия Национального банка утвердила формат и условия такого опроса: он проводится во время видеоконференции; ход опроса с участием кандидата фиксируется с помощью видеозаписи с применением дистанционной связи; вопросы и варианты ответов выводятся на экран; общее количество вопросов для опроса - 15. Длится опрос не более 25 минут. Опрос считается зачисленным, если кандидат даст 11 и более правильных ответов. Кандидат, который не сдал опрос, имеет право на одну повторную попытку.
Как сообщалось, решение о проведении тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции было утверждено постановлением правления Национального банка №147 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2020 года №46". После утраты им силы требования относительно тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности определяются в соответствии с требованиями постановления правления Национального банка №160 от 21 декабря 2020 года "Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
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