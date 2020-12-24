Финансовые новости
- |
- 24.12.20
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO
13:28 24.12.2020 |
Общая сумма физических товаров и услуг, которые приобрели украинцы в интернете в 2020 году достигла 107 млрд грн, что на 41% больше чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют результаты исследования группы компаний EVO, распространенные в четверг.
"Год назад мы прогнозировали прирост e-commerce в 2020 году в Украине на уровне 15%, пандемия его существенно скорректировала. Множество новых игроков появилось в онлайне - от мини-производств до кафе. Большие онлайн и оффлайн-магазины и маркетплейсы в большей части усилили свои позиции", - отмечает компания.
По данным EVO, на сегодня почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн - на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях. В 2019 году доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а вырос рынок тогда на 17% в год.
Отмечается, что за год количество заказов на маркетплейсах EVO - Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua и сайтах компаний Prom.ua выросла на 42%. При этом средний чек упал на 10%.
Наибольший прирост за 2020 год наблюдается в категории "Медицинские товары". Кроме того, большим спросом, чем в 2019 году, пользовались товары для садоводства и огородничества. В Топ также попали зоотовары и продукты питания.
По оценкам EVO, количество онлайн-оплат за товары и услуги в 2020 году возросло на 50%. На маркетплейсах уже сейчас, примерно, 15% расчетов - карточкой в момент покупки.
"С такими темпами через несколько лет наложенный платеж наличными за приобретенные онлайн-товары и оплата "на карту" потеряют популярность, как менее безопасные и удобные. Важный фактор, который сдерживает рост оплат уже сейчас - цена транзакций для продавца, которая в Украине в среднем больше 2% от цены товара. Это в четыре раза больше, чем в Европе", - говорится в исследовании.
Компания ожидает, что в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и e-commerce вырастет еще на треть. Этому будут содействовать: появление безопасных способов онлайн-оплаты на маркетплейсах, удешевление доставки, скорость и рост качества обслуживания продавцами.
"Пандемия вытолкнула в онлайн традиционно офлайновые ниши, в частности, лекарства и продукты. В несколько раз возрос спрос на доставку из магазинов и ресторанов. Даже после пандемии, маловероятно, что покупатели откажутся от этих удобств", - подытожили в EVO.
EVO - украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы для онлайн-шоппинга и заказа услуг - Prom.ua, Deal.by, Satu.kz, Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, IZI.ua. EVO также создала сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно", интернет-площадки для проведения государственных и коммерческих торгов и аукционов Zakupki.Prom.ua и "Аукционы.Prom", развивает онлайн-сервис покупки туров - Rozetka Travel, а также "Финтех".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда: Медведчук примеряется к премьерскому креслу в парламентской республике
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: о «вирусе Зеленского» в Раде, амбициях Украины в Шенгене и перспективах в НАТО
|Нацбанк 23 декабря остановил подорожание доллара на межбанке. Но может начаться новый штурм
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO
|Справочный курс гривны 24 декабря повышен на 11,15 коп до 28,3514 грн/$1
|Доллар 24 декабря дешевеет к мировым валютам
|Фондовые биржи Азии 24 декабря закрылись преимущественно ростом
|В США одобрили новый вид размещения акций на бирже
|Grayscale Investments приостановила инвестиции в криптовалютные фонды
Это интересно
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок