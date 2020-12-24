Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO

Общая сумма физических товаров и услуг, которые приобрели украинцы в интернете в 2020 году достигла 107 млрд грн, что на 41% больше чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы компаний EVO, распространенные в четверг.

"Год назад мы прогнозировали прирост e-commerce в 2020 году в Украине на уровне 15%, пандемия его существенно скорректировала. Множество новых игроков появилось в онлайне - от мини-производств до кафе. Большие онлайн и оффлайн-магазины и маркетплейсы в большей части усилили свои позиции", - отмечает компания.

По данным EVO, на сегодня почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн - на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях. В 2019 году доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а вырос рынок тогда на 17% в год.

Отмечается, что за год количество заказов на маркетплейсах EVO - Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua и сайтах компаний Prom.ua выросла на 42%. При этом средний чек упал на 10%.

Наибольший прирост за 2020 год наблюдается в категории "Медицинские товары". Кроме того, большим спросом, чем в 2019 году, пользовались товары для садоводства и огородничества. В Топ также попали зоотовары и продукты питания.

По оценкам EVO, количество онлайн-оплат за товары и услуги в 2020 году возросло на 50%. На маркетплейсах уже сейчас, примерно, 15% расчетов - карточкой в момент покупки.

"С такими темпами через несколько лет наложенный платеж наличными за приобретенные онлайн-товары и оплата "на карту" потеряют популярность, как менее безопасные и удобные. Важный фактор, который сдерживает рост оплат уже сейчас - цена транзакций для продавца, которая в Украине в среднем больше 2% от цены товара. Это в четыре раза больше, чем в Европе", - говорится в исследовании.

Компания ожидает, что в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и e-commerce вырастет еще на треть. Этому будут содействовать: появление безопасных способов онлайн-оплаты на маркетплейсах, удешевление доставки, скорость и рост качества обслуживания продавцами.

"Пандемия вытолкнула в онлайн традиционно офлайновые ниши, в частности, лекарства и продукты. В несколько раз возрос спрос на доставку из магазинов и ресторанов. Даже после пандемии, маловероятно, что покупатели откажутся от этих удобств", - подытожили в EVO.

EVO - украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы для онлайн-шоппинга и заказа услуг - Prom.ua, Deal.by, Satu.kz, Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, IZI.ua. EVO также создала сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно", интернет-площадки для проведения государственных и коммерческих торгов и аукционов Zakupki.Prom.ua и "Аукционы.Prom", развивает онлайн-сервис покупки туров - Rozetka Travel, а также "Финтех".

