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Нацбанк назначил главой департамента финансового надзора соратника главы НБУ
23:09 23.12.2020 |
По результатам открытого отбора на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины с 23 декабря назначен Алексей Бережной.
Как сообщает пресс-служба НБУ, на этой должности он будет отвечать за регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, являющихся платежными организациями и участниками платежных систем;
Кроме того, в сферу ответственности департамента входит осуществление валютного контроля, лицензирование валютных операций, регистрацию операций с валютными ценностями, методологическое и методическое обеспечение выполнения банками и небанковскими финансовыми учреждениями обязанностей в сфере первичного финансового мониторинга.
НБУ напоминает, что Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя Национального банка Ярославу Матузко.
Как сообщалось, до последнего времени Алексей Бережной работал директором департамента комплаенса в "Укргазбанке". Ранее он также работал в "Приватбанке", банке "Хрещатик" и "Укрэксимбанке". С апреля 2014 года до апреля 2015 года Бережной уже был директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.
Должность директора департамента финансового мониторинга НБУ стала вакантной после освобождения с 21 сентября Игоря Березы.
Из "Укргазбанка" в НБУ в текущем году уже перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).
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