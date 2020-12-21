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Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики - НБУ
16:50 21.12.2020 |
75% общей задолженности электроэнергетических предприятий, которая на конец октября составила 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках, указал НБУ в отчете о финансовой стабильности.
"Кризис неплатежей в энергетике продолжается с марта 2020 года. Производители энергии из альтернативных источников получили полную оплату за август-сентябрь. В то же время объем накопленных долгов госпредприятий, которые осуществляли компенсацию "зеленого" тарифа, создает риски. К тому же расчеты за отпущенную "зеленую" электроэнергию осуществляются с задержкой, задолженность за март-июль еще не оплачена. Эта ситуация влияет на отдельные банки, которые активно кредитовали сектор альтернативной энергетики", ‒ сообщается в отчете.
По информации Нацбанка, с целью уменьшения влияния кризиса НБУ смягчил требования к расчету кредитного риска и создал гибкие условия проведения реструктуризации для заемщиков "зеленой" генерации. В результате банки пролонгировали часть кредитов отрасли, но для окончательной стабилизации ситуации требуется восстановление своевременных платежей производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По данным ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), на 16 декабря госпредприятие оплатило производителям электроэнергии из альтернативных источников 21,6 млрд грн, или 45,5% купленной электроэнергии общей стоимостью 47,4 млрд грн. Таким образом, задолженность "ГарПока" перед ВИЭ составляет 25,8 млрд грн.
ГП полностью рассчиталось за "зеленую" электроэнергию в январе-феврале и августе-сентябре. В марте этот показатель составил 47%, апреле-мае - 5%, июне - 4%, июле - 3,5%, октябре - 94%, ноябре - 8,4%, за 10 дней декабря - 9%.
В свою очередь, долг НЭК "Укрэнерго" перед "ГарПоком" по компенсации по "зеленым" тарифам составил на 16 декабря 23,7 млрд грн.
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