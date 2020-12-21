НБУ с 1 апреля 2021г введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ - отчет о финстабильности

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля 2021 года введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ, указал центробанк в отчете о финстабильности, обнародованном в понедельник.

"С 1 апреля 2021 года вводится NSFR-норматив на уровне 80% с поэтапным повышением до 100% в апреле 2022 года", - указано в отчете.

Введение этого норматива сперва планировалось на начало 2021 года, однако из-за пандемии его отсрочили на квартал.

"Банки уже проводят расчет NSFR в тестовом режиме с августа 2020 года", - добавил НБУ.

Помимо того с 1 апреля 2021 года начнется введение ненулевых весов риска для валютных ОВГЗ украинского правительства, указано в отчете.

"Мы не вводим веса рисков в полной мере с 1 апреля. Введение будет постепенным. С 1 апреля будет снижающий коэффициент 0,2, это будет означать вес риска 20%", - прокомментировал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он пояснил, что это обеспечит переходной период. "Только до конца года этот вес риска будет доведен до 100%", - добавил он.

Ваврищук подчеркнул, что ненулевые веса для валютных ОВГЗ будут касаться исключительно купленных с апреля ценных бумаг.