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НБУ с 1 апреля 2021г введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ - отчет о финстабильности
14:23 21.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля 2021 года введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ, указал центробанк в отчете о финстабильности, обнародованном в понедельник.
"С 1 апреля 2021 года вводится NSFR-норматив на уровне 80% с поэтапным повышением до 100% в апреле 2022 года", - указано в отчете.
Введение этого норматива сперва планировалось на начало 2021 года, однако из-за пандемии его отсрочили на квартал.
"Банки уже проводят расчет NSFR в тестовом режиме с августа 2020 года", - добавил НБУ.
Помимо того с 1 апреля 2021 года начнется введение ненулевых весов риска для валютных ОВГЗ украинского правительства, указано в отчете.
"Мы не вводим веса рисков в полной мере с 1 апреля. Введение будет постепенным. С 1 апреля будет снижающий коэффициент 0,2, это будет означать вес риска 20%", - прокомментировал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
Он пояснил, что это обеспечит переходной период. "Только до конца года этот вес риска будет доведен до 100%", - добавил он.
Ваврищук подчеркнул, что ненулевые веса для валютных ОВГЗ будут касаться исключительно купленных с апреля ценных бумаг.
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