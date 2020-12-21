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Риски банковского сектора за полгода в целом немного снизились - НБУ
13:25 21.12.2020 |
Риски банковского сектора за полгода в целом немного снизились, в частности с июня кредитный риск и риск достаточности капитала снизились на один пункт каждый - до 6 п., свидетельствуют данные отчета о финансовой стабильности, обнародованного на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.
Согласно документу, кредитный риск реализовался в меньшей степени, чем ожидал НБУ, в частности благодаря гибкой реструктуризации кредитов и господдержке, однако ожидается, что часть кредитных потерь еще будет признана в 2021 году.
Риск достаточности капитала снизился на один пункт благодаря докапитализации большого госбанка. Отмечается, что банки должны готовиться к снижению доходности и внедрению новых требований к капиталу.
В то же время юридический риск с июня вырос на 1 п. - до 8 п., что обусловлено противоречивыми решениями судов и отменой согласованных с МВФ антикоррупционных реформ.
По данным регулятора, валютный риск, риск ликвидности и прибыльности сохранились на уровне июня и составили 5 п., 3 п. и 6 п. соответственно.
Указывается, сохранение риска ликвидности на уровне июня 2020 года обусловлено высоким запасом ликвидности, доверием к банкам и склонностью к сбережениям, хотя уровень срочных вкладов и был снижен.
Согласно отчету, банки устойчивы к колебаниям курса, а доля валютных депозитов остается высокой, хотя возможность их инвестировать ограничена.
По информации НБУ, комиссионные доходы банков возобновились, процентные существенно не снизились, однако центробанк ожидает, что процентный спрэд будет сужаться, а резервирование будет давить на прибыль. Отмечается, что более высокая операционная эффективность банков может частично компенсировать риски.
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