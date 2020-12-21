Последствия кризиса для банков оказались мягче июньского прогноза - НБУ

"У нас были худшие ожидания того, как банковский, финансовый сектор будет проходить кризис. Сегодня, через полгода, мы видим, что кризис действительно повлиял на финсектор, но последствия были не настолько заметными и не настолько негативными, как мы опасались полгода назад", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник в Киеве.
Ваврищук указал, что во многих сегментах финансового рынка НБУ отмечает положительную динамику, несмотря на кризис.
"Наверное, в июне мы были слишком консервативными", - отметил он.