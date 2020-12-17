Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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НБУ определил, как будет работать банковская система в новогодние праздники
16:48 17.12.2020 |
В то время, как в Новый год украинцев ждет длинный уик-энд, Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
30 декабря СЭП работает до 24:00, валютный рынок, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
31 декабря в 13:00 через СЭП будут осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы и платежи от Национального банка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП.
Валютный рынок будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте.
Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.
1 января 2021 банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021.
1-3 января 2021 включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов.
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