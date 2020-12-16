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НБУ упрощает ведение кассовых операций для предпринимателей
17:33 15.12.2020 |
Национальный банк Украины упрощает физическим лицам - предпринимателям (ФЛП) ведение кассовых операций в национальной валюте.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это обусловлено тем, что Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" упростил работу ФЛП - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, а именно, отменил ведение книги учета доходов. Такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы. Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица - предприниматели для учета наличности, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона.
Также урегулированы вопросы относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".
Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка №155 от 8 декабря 2020 года "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Оно вступает в силу с 15 декабря 2020 года, подпункты, касающиеся упрощения учета для ФЛП - с 1 января 2021 года.
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