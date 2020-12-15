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Нацбанк планирует штрафовать коллекторов за угрозы и шантаж
14:16 15.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) намерен изменить методы взыскания долгов и "лекарство" от действий коллекторов уже есть, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По ее словам, совместно с депутатами написан и зарегистрирован законопроект (профильный комитет уже согласовал его внесение на голосование). Он дает право НБУ, как регулятору, исключать из реестра и штрафовать коллекторов, которые угрожают или шантажируют людей.
Вторая линия защиты – сами кредиторы, банки и финансовые компании. Они смогут работать только с теми коллекторами, которые есть в едином реестре. Вести этот реестр будет НБУ. Участники рынка будут обязаны предупреждать клиента, что могут привлечь коллектора в случае просрочки, а также будут публиковать на сайте название коллекторской компании, следить, не использует ли коллектор средневековые методы "паяльников и наручников". Если он нарушает правила, нужно прекратить с ним работать, описала методы защиты заемщиков Рожкова.
Кроме того, еще до принятия законопроекта Нацбанк намерен выпустить методические рекомендации для коллекторов. Там будут заложены те же принципы, отметила она.
"Конечно, кредиты нужно возвращать. Но и кредитор, и коллектор тоже должны быть социально ответственными. Недобросовестные компании портят репутацию всему рынку. Считаю, что рынок цивилизуется. Конечно, это не произойдет сразу. Нужно время", подчеркнула первая замглавы НБУ.
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