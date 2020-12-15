Финансовые новости
- |
- 15.12.20
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новая структура Нацбанка имеет проблемы в блоке «Рыночные операции», – Рожкова
11:15 15.12.2020 |
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что новая структура распределения полномочий в Национальном банке Украины имеет потенциальные проблемы в блоке "Рыночные операции".
Об этом Рожкова написал в Facebook.
При этом она отметила, что новая оргструктура лучше предыдущей. "Новая структура, однозначно лучше предыдущей", - считает Рожкова.
"Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора и департамент финстабильности. Да, мы действительно разведем методологию и надзор за отдельным блокам", - написала Рожкова.
"Во-вторых, в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "Рыночные операции" - это, в том числе операции по рефинансированию", - считает Рожкова.
Она добавила, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами.
"Но плохо, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами (возможно лишь с отдельными) Правление НБУ", - добавила Рожкова.
Как сообщал БизнесЦензор, Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.
Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка. В частности, у МВФ были вопросы в отношении конфигурации правления НБУ.
Напомним, 20 октября правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко.
Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.
Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.
6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем 14 декабря был только Нацбанк
|Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину
|Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк планирует штрафовать коллекторов за угрозы и шантаж
|Цифровыми юанями оплатили 20 000 покупок на JD.com за сутки
|Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU
|Курс доллара 15 декабря продолжает колебаться на разнонаправленных факторах
|Фондовые биржи АТР 15 декабря закрылись основном в минусе вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 15 декабря повышен на 11,92 коп до 27,7628 грн/$1
Это интересно
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
|Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide