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Нацбанк смягчил требования к банкам для продажи непрофильных активов
20:56 14.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам больше времени для очистки баланса от непрофильных активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности.
Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №158 от 11 декабря, которое вступает в силу с 15 декабря, передает пресс-служба регулятора.
Внесенными изменениями Национальный банк разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:
* приобретенных в собственность до 30 декабря 2021 год (включительно) - в течение трех лет для всех непрофильных активов;
* приобретенных в собственность с 31 декабря 2021 года - в течение двух лет для жилой недвижимости и одного года для других непрофильных активов.
В НБУ поясняют такое решение негативным влиянием пандемии и карантинных мероприятий на рынок недвижимости.
"Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам", - отмечается в сообщении.
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