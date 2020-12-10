Суды избегают применения требований «антиколомойского» закона - адвокат ПриватБанка

Украинские суды при рассмотрении дел ПриватБанка всячески избегают применения требований "антиколомойского" закона.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом перед заседанием Северного апелляционного хозяйственного суда по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd сказал адвокат ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"При рассмотрении дела будем требовать от суда применить требования "антиколомойского" закона и прекратить производство, однако не сильно надеемся на положительное рассмотрение. В целом суды всячески избегают применения норм этого закона", - сказал Пожидаев.

Как сообщал Укринформ, 9 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд спустя год после приостановления рассмотрения дела решил восстановить сроки на апелляционное обжалование и рассмотреть жалобу на приостановление дела по иску Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о признании недействительными договора купли-продажи акций банка и истребовании акций в пользу бывших владельцев.

Коломойский в суде требует вернуть ему акции ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации ПриватБанка. Банк был докапитализирован на более чем 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

В мае 2020 года Верховная Рада поддержала "антиколомойский" закон, который фактически исключает возможность возврата национализированных банков и ограничивает размер возможных компенсаций бывшим владельцам банков. Идея данного закона - усилить позиции государства в судах с владельцами проблемных банков.