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К верификации клиентов через «Дію» присоединятся еще 42 банка - НБУ
09:09 03.12.2020 |
Услуга верификации цифровых документов скоро станет доступной еще в 42 банках.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
Отмечается, что с 1 декабря во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія». По информации Министерства цифровой трансформации, возможность шеринга цифровых документов уже доступна в ПриватБанке, Монобанк и А-Банка. Теперь, говорят в НБУ, еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.
Банки, которые еще не запустили шеринг цифровых документов, могут, как и ранее, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карта или «книжечка»). Со временем, прогнозируют в Нацбанке, еще больше банков присоединятся к системам Минцифры и настроят свои операционные процессы для приема цифровых документов. Указанный процесс идентификации должен происходить в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дія». Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія». Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, имеющие биометрические документы - ID-карту и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение «Дія» на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ.
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