В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка

В ЕС заявили, что сохраняют опасения по поводу независимости НБУ несмотря на преемственность политики регулятора.

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.

"Принятие банковского закона в мае 2020 года помогло защитить финансовую стабильность Украины, но отставка главы НБУ (Смолия - ред.) в июле подняла беспокойство о независимости центробанка и долгосрочной монетарной и финансовой стабильности, что является важным фактором для международных партнеров Украины

Глава НБУ (Смелый - ред.) подал заявление об отставке 1 июля 2020 года, ссылаясь на "систематическое политическое давление", которое мешало ему выполнять свои обязанности ... Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности политики, обеспокоенность по поводу независимости учреждения остается", - отмечается в отчете.

В ЕС добавили, что после смены главы НБУ трое из пяти членов правления Нацбанка были заменены вследствие их заявлений об отставке (Сергей Холод и Роман Борисенко) или непродлении мандатов (Олег Чурий), а двое оставшихся (первый заместитель главы Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб) подвергаются давлению, в том числе в виде выговоров за публичные выступления и сокращения полномочий.