Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка
20:15 01.12.2020 |
В ЕС заявили, что сохраняют опасения по поводу независимости НБУ несмотря на преемственность политики регулятора.
Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.
"Принятие банковского закона в мае 2020 года помогло защитить финансовую стабильность Украины, но отставка главы НБУ (Смолия - ред.) в июле подняла беспокойство о независимости центробанка и долгосрочной монетарной и финансовой стабильности, что является важным фактором для международных партнеров Украины
Глава НБУ (Смелый - ред.) подал заявление об отставке 1 июля 2020 года, ссылаясь на "систематическое политическое давление", которое мешало ему выполнять свои обязанности ... Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности политики, обеспокоенность по поводу независимости учреждения остается", - отмечается в отчете.
В ЕС добавили, что после смены главы НБУ трое из пяти членов правления Нацбанка были заменены вследствие их заявлений об отставке (Сергей Холод и Роман Борисенко) или непродлении мандатов (Олег Чурий), а двое оставшихся (первый заместитель главы Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб) подвергаются давлению, в том числе в виде выговоров за публичные выступления и сокращения полномочий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество заключенных договоров «Зеленая карта» с начала года упало на 44,99%
|Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%
|В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка
|Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года
|Страховщики недооценили экономические последствия пандемии - глава Swiss Re
|Евро 1 декабря силил рост к доллару на статистике из еврозоны
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров