Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
09:00 01.12.2020 |
Финучреждения считают состояние финансового сектора удовлетворительным, а на следующие шесть месяцев преобладают пессимистичные ожидания, однако доля респондентов, которые негативно оценивают состояние финансового сектора, с мая снизилась.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на результаты "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного в ноябре.
"Оценка общего уровня риска в финансовом секторе остается отрицательной с мая 2018 года. Два опроса подряд примерно треть респондентов считают уровень риска высоким или очень высоким. Участники опроса в большинстве своем пессимистично оценивают перспективы финсектора на следующие полгода. Однако доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, заметно уменьшилась: 71% - в мае 2020 года, 48% - сейчас", - сказано в сообщении.
Отмечается, что, согласно итогам опроса, фактором высокого или очень высокого риска для финансового сектора остаются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Так считают 91% руководителей опрошенных финучреждений.
Респонденты также указали на стремительный рост рисков состояния сотрудничества с международными финансовыми организациями и обострения политической и социальной ситуации в стране.
"Экономические риски, которые доминировали в майском опросе, отошли на второй план. Несмотря на высокую оценку угроз для финансовой системы, риски доступности фондирования и банкротства, по мнению респондентов, является наименее важными", - сообщила пресс-служба регулятора.
По данным пресс-службы, опрос проводился с 11 по 25 ноября 2020 года. Участие в нем приняли руководители 19 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, в отношении которых введены санкции. В итоговых результатах не учитывались размер банка/компании или их доли на рынке - все ответы равноценны. Следующий опрос будет опубликован в мае 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
|Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
|Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев
|Доллар 1 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Фондовые биржи Азии растут 1 декабря на макростатистике и новостях о вакцине
|Индексы США 30 ноября снизились после долгого роста
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией