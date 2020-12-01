Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов

В октябре 2020 банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удовлетворили требования кредиторов на сумму 477,6 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

В течение октября 2020 года в неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 477,6 млн грн. Из указанной суммы на погашение требований Фонда, возникшие в т.ч. на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено почти 127,3 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы - 1,4 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, - 307,7 млн грн.

Всего в течение января-октября 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 7,267 млрд грн, из которых 4,07 млрд грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 39,5 млрд грн - НБУ). В целом, по состоянию на 1 ноября 2020 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на 51,94 млрд грн, из которых 15,57 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 14,34 млрд грн - НБУ).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.

Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 58 исковых заявлений относительно 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, - 743 человека. Общая сумма исковых требований составляет 98,4 млрд грн.