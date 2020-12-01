Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
08:49 01.12.2020 |
В октябре 2020 банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удовлетворили требования кредиторов на сумму 477,6 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
В течение октября 2020 года в неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 477,6 млн грн. Из указанной суммы на погашение требований Фонда, возникшие в т.ч. на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено почти 127,3 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы - 1,4 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, - 307,7 млн грн.
Всего в течение января-октября 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 7,267 млрд грн, из которых 4,07 млрд грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 39,5 млрд грн - НБУ). В целом, по состоянию на 1 ноября 2020 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на 51,94 млрд грн, из которых 15,57 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 14,34 млрд грн - НБУ).
На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.
Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 58 исковых заявлений относительно 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, - 743 человека. Общая сумма исковых требований составляет 98,4 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
|Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
|Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев
|Доллар 1 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Фондовые биржи Азии растут 1 декабря на макростатистике и новостях о вакцине
|Индексы США 30 ноября снизились после долгого роста
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией