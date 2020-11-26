Украинцам позволили предъявлять э-паспорта на кассах в банках

Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, позволил использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия" при осуществлении кассовых операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. В частности, речь идет о следующих изменениях: при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия" (в порядке, определенном нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Нацбанк упрощает процедуру приема банками для исследования банкнот и монет национальной и иностранной валюты, подлинности и платежности которых есть сомнения. В частности, клиент в соответствующей справке вместо паспортных данных должен предоставить номер телефона или адрес электронной почты.

"На инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы. Такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных национальной валюты, находящейся в обращении", - указано в сообщении.

Сообщается, что соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2020 года № 148 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", который вступает в силу с 1 декабря 2020 года.