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Прибыль банковской системы Украины в октябре сократилась в 1,6 раза - НБУ
13:50 23.11.2020 |
Платежеспособные банки Украины в октябре 2020 года получили 2,22 млрд грн чистой прибыли, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (3,64 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, за январь-октябрь 2020 года чистая прибыль банков сократилась на 23,4% к соответствующему показателю годом ранее (г/г) - до 39,83 млрд грн.
Доходы банков за десять месяцев выросли на 4% г/г - до 209,25 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился в 1,6 раза г/г (до 22,12 млрд грн), комиссионные доходы - на 10,1% г/г (до 55,79 млрд грн), при этом процентные доходы сократились на 3,4% г/г (до 123,47 млрд грн).
Одновременно расходы банковской системы январь-октябрь 2020 года составили 169,42 млрд грн, что на 13,7% больше, чем за соответствующий период 209 го1да. Рост расходов был обусловлен увеличением отчислений в резервы (в 2,5 раза г/г) - до 23,3 млрд грн. Помимо того комиссионные расходы банков выросли на 29,9% г/г - до 19,26 млрд грн, а процентные снизились на 12,5% г/г - до 53,92 млрд грн.
Как сообщалось, прибыль банковской системы за первый квартал увеличилась на четверть г/г (до 16,12 млрд грн, за второй квартал - сократилась в 1,7 раза г/г (до 7,67 млрд грн), а за третий - снизилась на 20,2% г/г (до 13,81 млрд грн).
По данным НБУ, в январе 2020 года украинские банки получили 6,59 млрд грн чистой прибыли, в феврале - 9,28 млрд грн, в марте - 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), в апреле - 9,09 млрд грн, в мае - 3,76 млрд грн, в июле - 4,6 млрд грн, в августе - 4,25 млрд грн, в сентябре - 4,96 млрд грн. При этом июне-20 чистый убыток банков составил 5,17 млрд грн.
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