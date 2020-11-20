Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

Количество операций через POS-терминалы по итогам 14-15 ноября, с которых стартовал карантин выходного дня, в отдельных банках снизилось почти на четверть, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством "Интерфакс-Украина".

Как сообщила начальник управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольга Коломиец, за минувшие выходные количество операций, проведенных через POS-терминалы банка, снизилось 24,5%, а оборот - более чем на 55%.

Она добавила, что сумма и количество операций, проведенных в будние дни прошлой недели практически не изменились по сравнению с позапрошлой.

Коломиец отметила, что в период с 9 по 15 ноября 76% от общего числа операций через терминалы банка "Пивденный" проводились в будние дни, и, соответственно, 24% в выходные. "Если говорить об объеме операций, то почти 81% - расходы с понедельника по пятницу, 19% - суббота и воскресенье", - добавила она.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина", в прошлую субботу клиенты банка провели 1,05 млн операций через его POS-терминалы, что на 11% меньше, чем 6 ноября, и на 9% - чем 30 октября. Данные за воскресенье банк предоставить не смог.

В пресс-службе добавили, что вместе с тем среднее число операций, проведенных клиентами ПриватБанка через его POS-терминалы по итогам 9-12 ноября составило 1,68 млн, что на 37% больше чем в предшествующую неделю и на 39% - чем в последнюю неделю октября.

В ПриватБанке указали, что средняя сумма по соответствующим операциям осталась неизменной.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Укрэксимбанка, с учетом введенного "карантина выходного дня", на прошлой неделе объемы операций через POS-терминалы банка сократились на 13% к позапрошлой.

В свою очередь директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен банка Аваль Алексей Пузняк отметил, что в POS-терминалах банка на прошлой неделе наблюдалось значительное сокращение объема и количества операций, в частности, 14 ноября по сравнению с 7 ноября показатель сократился на 30,6% - до 250 млн грн, а 15 ноября (к 8 ноября) - на 46,9%, до 170 млн грн.

"Если в сегменте супермаркетов падения практически не произошло, то, например, в сегменте торговли одеждой наблюдалось сокращение более чем на 90%, то есть почти до нуля", - уточнил он.

Пузняк добавил, что при этом в будние дни минувшей недели отсутствовал значительный прирост объемов операций через POS-терминалы.

Он указал, что в пятницу, 6 ноября, объем операций составил 300 млн грн, а в пятницу 13-го - 310 млн грн. "Аналогичная ситуация наблюдается в другие будние дни", - уточнил Пузняк.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Украинского процессингового центра (UPC), согласно результатам операций по 7,8 млн картам 19 банков-клиентов UPC, в период с 14 по 15 ноября количество оплат через POS-терминалы сократилось на 27% к 7-8 ноября - до 2,995 млн грн, а обороты по этим операциям упали почти вдвое - на 45%.

В UPC указали, что средняя сумма покупки в POS-терминалах в прошлые выходные к предыдущим также уменьшилась на 25% - до 224 грн.

Вместе с тем, число операций, проведенных через POS-терминалы в будние дни выросло на 6% - до 9,57 млн грн к аналогичному периоду неделей ранее, а средняя сумма - на 1,7%, до 260 грн, отметили в UPC.

По данным центра, средняя сумма сделки через POS-терминалы в октябре составляла 491 грн.

"Обращаем внимание, что в начале месяца держатели карт чаще совершают оплаты и тратят больше - в этот период происходит массовая выплата заработной платы", - добавили в UPC.

