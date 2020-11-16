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На счетах Фонда гарантирования находится 15,8 миллиарда
15:57 16.11.2020 |
По состоянию на 1 ноября 2020 года, на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц находится 15,777 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 ноября 2020 года, составила 15 777,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн", - говорится в сообщении.
Выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, в октябре 2020 года составляла 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещения на общую сумму 347,0 млн грн. Общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 90,08 млрд грн.
По состоянию на 1 ноября 2020 года, в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.
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