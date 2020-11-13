В Нацбанке удивлены увеличением суммы, которую регулятор должен перечислить в бюджет

В Национальном банке удивлены увеличением суммы с 33 до 45 млрд грн, которую регулятор в следующем году должен перечислить в госбюджет.

Как передает Укринформ, об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"Нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 миллиардов. Но я хочу сказать, что для Национального банка ключевой является та сумма, которая возникнет после того, как международные аудиторы подтвердят отчетность Нацбанка", - сказал Шевченко.

Он отметил, что позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: в соответствии с законом мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена 22,6 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк перечислил 42,7 млрд грн прибыли в Государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.