Подключенные к Системе BankID банки охватывают 87% рынка платежных карточек

Подключенные сегодня к Системе BankID Национального банка банки вместе составляют долю в размере 87% рынка платежных карт.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам онлайн-встречи с банками относительно будущего развития Системы BankID НБУ.

"Наша задача - сделать Систему BankID НБУ доступной для каждого клиента банка в Украине. Ведь система экономит время и облегчает жизнь украинцев, упрощает их доступ к государственным, коммерческим и финансовым услугам. Мы благодарны всем банкам, которые помогают развивать и масштабировать нашу систему, делать ее лучше и доступнее для граждан ", - заметил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

После присоединения еще ряда банков, которые сейчас находятся на стадии тестирования, использование возможностей системы станет доступным практически каждому украинцу, имеющему банковский счет.

Важным индикатором является то, что Система BankID НБУ востребована среди коммерческих поставщиков услуг.

"Возможность осуществления удаленной идентификации без физического присутствия значительно упрощает процедуры получения услуг для клиентов и приобретает все большую популярность среди населения, особенно в период пандемии и при необходимости минимизации физических контактов. А внедренная с июля коммерческая модель Системы BankID НБУ предоставила возможность банкам уже получать за это дополнительный доход", - сообщила Ольга Васильева. Благодаря участию в системе по новой модели за июль-сентябрь 2020 года банки получили 2 млн грн дохода.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID НБУ в 2015 году. В июле 2020 года начался новый этап развития BankIDНБУ - национальной системы электронной дистанционной идентификации. Заработала коммерческая модель этой системы.

Система BankID НБУ сегодня насчитывает 49 абонентов. Это 22 банка и 27 других учреждений - порталов услуг (в том числе 16 коммерческих учреждений). Только за последние два месяца в роли абонента - идентификатора к системе присоединилось 2 новых банка - Правэкс-Банк и Банк «Глобус». За девять месяцев 2020 года в системе произошло почти 4,2 млн успешных идентификаций, наибольше успешных идентификаций состоялось в сентябре - более 830 тысяч.