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Суд отменил продажу активов трех банков-банкротов на 18 миллиардов
09:30 05.11.2020 |
Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и ООО "Танк Транс" и признал недействительными результаты электронных торгов по продаже Фондом гарантирования пула активов банка "Финансы и кредит", "Дельта Банка", "Надра" (часть активов - в залоге НБУ), который состоялся 07.11.2019 на площадке FFN (победителем соответствующего аукциона было ООО "Финансовая компания "Інвестохилс Веста" с предложением 849,4 млн грн).
В указанный пул активов входили права требования на 18,1 млрд грн (тело и проценты по кредитам), в т. ч. задолженность группы "Росава" Константина Жеваго (с ним связано упомянутое ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль") и группы "Яблоневый дар" (как и упомянутое ООО "Танк Транс", связанное с T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщовского), пишет Finbalance.
НБУ сообщал, что он должен был получить 368,7 млн грн из 849,4 млн грн, за которые ФГВФЛ продал указанный пул активов трех банков-банкротов.
Ранее Хозсуд Киевской области признал банкротом ЧАО "Росава" и открыл ликвидационную процедуру.
Хозсуд Киевской области в рамках дела о банкротстве "Росавы" признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд грн, требования ликвидатора банка "Финансы и кредит" на 2,65 млрд грн, требования Офиса крупных плательщиков налогов на 1,27 млрд грн (шестая очередь удовлетворения). Кроме того, суд удовлетворил заявление ООО "Финансовая компания "Інвестохилс Веста" о замене кредитора - банка "Финансы и кредит" в пределах требований в сумме 2,65 млрд грн.
ООО "Яблоневый дар" - тоже в процедуре банкротства. ООО "Танк Транс" - на самоликвидации.
В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично заявлял, что за месяц до признания "Дельта Банка" неплатежеспособным группа связанных компаний ООО "Яблоневый Дар"/ООО "Танк Транс" совершили более десяти операций по зачислению встречных требований (т. н. "схлопывание") на общую сумму более 100 млн евро. Соответствующее "схлопывание" своих долгов перед "Дельта Банком" компании из группы T.B. Fruit мотивировали в т. ч. получением прав требования к Дельта Банку от Cargill.
Среди учредителей ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" -Андрей Волков (экс-глава Альфа-Банка, экс-глава Нацкомфинуслуг; на рынке его связывают в т. ч. с Павлом Фуксом).
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