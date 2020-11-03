Общее число операций с использованием платежных карточек украинских банков за 9 мес. увеличилось на 18%, сумма на 8,7% – НБУ

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам января-сентября 2020 года составило 4,310 млрд, а их сумма – 2,808 мрлд грн, что, соответственно, на 18% и 8,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, и по количеству, и по сумме преобладали безналичные операции: так, украинцы осуществили безналичные операции на сумму 1,55 млрд грн (55,2% от общей суммы), тогда как в прошлом году этот показатель составлял 49,7% от общей суммы.

В то же время количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%, а сумма - на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным регулятора, в этом году по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях – 50,2%, вместе с тем по сумме доминировали переводы с карты на карту – 42,4%, средний размер которых составлял 1,438 тыс. грн.

Нацбанк отметил, что общее количество эмитированных платежных карточек в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года выросло по сравнению с началом года на 7,4% и достигло 73,4 млн шт.

Согласно сообщению, количество платежных карт, которые использовались для расходных операций (безналичные и получения наличных), выросло на 5,7% по сравнению с началом 2020 года - до 38,4 млн шт. платежных карточек (52,4% всех платежных карточек).

По данным НБУ, 40%, или 14,9 млн платежных карточек, которыми осуществлялись расходы в сентябре, были либо бесконтактными, либо токенизированными.

В сентябре для осуществления операций использовалось 11,5 млн бесконтактных карточек, что на 51% больше по сравнению с началом года, а количество токенизованих карточек, которыми украинцы пользовались для осуществления операций в сентябре 2020 года, составило почти 3,4 млн шт., что на больше 50%.

Регулятор отметил, что более половины от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (54% по обоим показателям) за девять месяцев 2020 происходило бесконтактно, тогда как год назад - только треть.

Более 85% торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату, при этом с начала 2020 году количество торговых POS-терминалов также выросло - на 7,9% (до 360,4 тыс. шт.).

Согласно данным Нацбанка, количество платежных терминалов в торговой сети в расчете на 1 млн постоянного населения на 1 октября 2020 года составило 9 тыс. шт.

В региональном разрезе по количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине было зарегистрировано 70 участников карточных платежных систем.