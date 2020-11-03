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Монополия госбанков на обслуживание отдельных сегментов рынка должна быть отменена - АМКУ
09:04 03.11.2020 |
Антимонопольный комитет считает, что к предоставлению банковских услуг в отдельных сегментах допущены только банки государственного сектора, для других существуют барьеры, и их следует устранить с целью повышения конкуренции.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам исследования рынка банковских услуг в контексте нарушения принципа конкурентного нейтралитета.
В Комитете отметили, что на украинском рынке банковских услуг действуют более 70 банков, следовательно, рынок является потенциально конкурентным. Несмотря на это, к предоставлению банковских услуг в отдельных сегментах допущены только банки государственного сектора, для других существуют барьеры.
Среди ключевых потребителей, в отношении которых действуют ограничения, - военные пенсионеры, переселенцы, субсидианты, бюджетные учреждения и субъекты, получающие бюджетные выплаты, субъекты хозяйствования, пользующиеся спецсчетами (например, участники рынка электрической энергии) и др. В целом речь идет о более чем 15 сегментах.
Для оценки конкурентного потенциала АМКУ изучал уровень заинтересованности банков, не имеющих государственной доли, в обслуживании ныне закрытых сегментов рынка банковских услуг. После опросов стало ясно, что некоторые сегменты являются очень привлекательными для частных банков, одновременно существуют и те сферы, относительно которых не наблюдается высокий уровень заинтересованности.
"В то же время, тезисы о том, что предоставление исключительных прав банкам государственного сектора обусловлено уникальными технологиями предоставления услуг, а также это распространенная мировая практика, во время исследования не подтвердились", - заявили в АМКУ.
Поэтому с целью предотвращения нарушения принципа конкурентного нейтралитета при регулировании рынка банковских услуг Комитет направил предложения Кабинету Министров Украины. Кабмину предлагают поручить центральным органам власти уменьшить или устранить барьеры для развития конкуренции в отдельных сегментах рынка банковских услуг.
В частности, предлагаются следующие меры: проверка целесообразности и других оснований сохранения барьеров, внесение на рассмотрение КМУ предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты об отмене исключительных прав банков госсектора на обслуживание секторов, существенных рисков для которых не прогнозируется. Также речь идет о внесении на рассмотрение правительства предложений по внедрению конкурентных механизмов отбора банков, которые будут обслуживать те сегменты, относительно которых существуют существенные риски.
Как сообщал Укринформ, в Украине работают четыре государственных банка: АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО «Ощадбанк». По данным Минфина, прибыль четырех государственных банков за первое полугодие 2019 года составила около 19,6 млрд грн.
Кабинет Министров в начале сентября одобрил предложенный Министерством финансов вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.
В соответствии с утвержденными правительством Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство, в частности, планирует: внедрить стратегии для каждого государственного банка, к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%, сократить долю неработающих активов на балансах госбанков и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательных советах этих финучреждений.
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