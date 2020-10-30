В этом году прибыльность демонстрируют 62 банка - НБУ

По состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал свыше 48 млрд грн.

В Нацбанке замечают, что прибыль за 9 месяцев 2020 года была сформирована в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).

В III квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года. Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности - 59,6 млрд грн.