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Вклады физлиц в банках-участниках ФГВФЛ в сентябре выросли почти на 13 миллиардов
15:54 26.10.2020 |
Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре 2020 года выросла на 12,9 млрд грн и на 1 октября составила 567,4 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Из общей суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц на начало октября 2020 года: вклады в национальной валюте - 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн в месяц) и вклады в иностранной валюте - 241,8 млрд грн (+6,0 млрд грн в месяц).
Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 222, 8 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 октября 2020 года составила 43,5 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов).
Как известно, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
По состоянию на 1 октября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.
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