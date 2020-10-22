Коллекторов хотят зарегистрировать и обязать следовать этическим нормам

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые должны защитить должников. Первый уже начали рассматривать. Второй зарегистрировали недавно. В нем говорится, что Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства и этических норм.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Они указали, что над документом совместно работали народные депутаты, Национальный банк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

В законопроекте указано, что для коллекторов пропишут разрешенных способов воздействия и ограничат частоту общения с должниками.

Кроме того, предлагается создать публичный реестр коллекторских компаний. Вести его будет тоже НБУ.

Однако пояснительная записка к новому законопроекту, а также его текст пока не опубликованы.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что коллекторы не имеют права угрожать родственникам или соседям должника, если те не являются поручителями.

Кроме того, там рассказали, что делать украинцам, если их донимают коллекторы.