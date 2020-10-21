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Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов
09:16 21.10.2020 |
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося "Дельта Банка" и оставлено без рассмотрения иск ФГВФЛ к ним о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.
Среди ответчиков по этому делу - в т.ч. экс-глава наблюдательного совета "Дельта Банка", его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк т.д.), пишет Finbalance.
Свой иск ФГВФЛ мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев существенного участия банка, свидетельствует о схемнисть (искусственность) таких операций, целью которых было прекратить ранее выданных кредитных средств, а также дальнейший вывод средств через банки-нерезиденты, не имело целью получения прибыли".
Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.
Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.
По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.
Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.
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