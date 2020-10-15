Внеочередное заседание Совета НБУ состоится 16 октября

Внеочередное заседание Совета Национального банка Украины (НБУ) состоится 16 октября в 10:30, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Совета Виктор Козюк в четверг.

Он уточнил, что, согласно повестке дня, Совет планирует рассмотреть вопросы об аудиторской фирме и организационных вопросах.

По словам Козюка, по состоянию на 14 октября Совет НБУ не получал направление от главы Нацбанка о прекращении полномочий его заместителей.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Ранее информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

8 октября глава центробанка Кирилл Шевченко сообщил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Как сообщалось, глава НБУ Яков Смолий 1 июля 2020 года подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ

