НБУ перешел к единой процедуре надзорных проверок и оценки SREP

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября перешел к единой процедуре и методологии процесса надзорных проверок и оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Согласно сообщению на сайте регулятора во вторник, оценка деятельности по рейтинговой системе CAMELSO, которая была введена в Украине в 1998 году, в дальнейшем осуществляться не будет.

В будущем Нацбанк планирует сделать публичными результаты оценки по методологии SREP. При этом регулятор напомнил, что в 2018 году, в соответствии с рекомендациями Европейского банковского органа относительно единых процедур и методологии процесса надзорных проверок и оценки, центробанк начал внедрять надзорные инструменты SREP, основанные на риск-ориентированном и forward-looking подходах.

НБУ уточнил, что в методология SREP, в которой также учтены и компоненты рейтинговой оценки по системе CAMELSO, базируется на оценке рисков с учетом анализа текущего состояния банка, его стратегии, бизнес-модели, а также развития и оценки того, как поведет себя банк в будущем.

Нацбанк отметил, что процесс оценки по методике SREP является непрерывным и осуществляется одновременно по всем банкам – ежегодно по состоянию на 1 января.

Уточняется, что оценка SREP может быть актуализирована ежеквартально с учетом изменений количественных показателей и новой существенной информации, обнаруженной, в том числе, во время проведения инспекционной проверки.

Согласно сообщению, департамент выездных проверок в дальнейшем откажется от использования системы CAMELSO и будет работать над предложениями по оценке SREP по результатам проведения соответствующих инспекционных проверок.

Такие изменения предусмотрены решением правления НБУ от 30 сентября 2020 года, отмечается в релизе.