НБУ предоставил небанковским финучреждениям возможность применять приложение «Дія»

"НБУ предоставил такую возможность, применяя приложение "Дия", дистанционно работать клиентам небанковского финсектора.", – сказал он в ходе брифинга "Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы" во вторник.
Он отметил, что на следующей неделе запланирована встреча с представителями небанковского финансового сектора для популяризации этой услуги.
"Никаких дополнительных лицензионных требований как к банкам, так и к небанковским финучреждениям для работы с приложением "Дия" НБУ не выдвигает ", – добавил Шевченко, отметив, что на сегодня существуют только технические требования, которые нужны для использования системы.