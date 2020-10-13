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Украинский рынок состоит из почти 50 платежных систем - НБУ
08:12 13.10.2020 |
Платежный рынок в Украине состоит из 36 систем, созданных резидентами, и 13 международных систем, созданных нерезидентами. Об этом говорится в Twitter Национального банка Украины, передает УНН.
"Платежный рынок составляет 36 (было 35) платежных систем, созданных резидентами и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В сентябре была создана новая внутригосударственнаяой платежнаяой система", - говорится в сообщении.
Добавим, что платежная система, которую создали в сентябре, называется "Moneycom".
Отмечается, что количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080.
"Шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе. В то же время зарегистрирована новая лизинговая компания и новый страховой брокер. Финансовый рынок Украины в цифрах на 30 сентября состоит из 74 банков и 2080 участников рынков небанковских финансовых услуг. Количество действующих банков уменьшилось с 75 до 74 после отзыва банковской лицензии у банка "Аркада", - указано в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины на 12 октября 2020 года установил официальный курс банковских металлов.
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