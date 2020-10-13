Украинский рынок состоит из почти 50 платежных систем - НБУ

Платежный рынок в Украине состоит из 36 систем, созданных резидентами, и 13 международных систем, созданных нерезидентами. Об этом говорится в Twitter Национального банка Украины, передает УНН.

"Платежный рынок составляет 36 (было 35) платежных систем, созданных резидентами и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В сентябре была создана новая внутригосударственнаяой платежнаяой система", - говорится в сообщении.

Добавим, что платежная система, которую создали в сентябре, называется "Moneycom".

Отмечается, что количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080.

"Шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе. В то же время зарегистрирована новая лизинговая компания и новый страховой брокер. Финансовый рынок Украины в цифрах на 30 сентября состоит из 74 банков и 2080 участников рынков небанковских финансовых услуг. Количество действующих банков уменьшилось с 75 до 74 после отзыва банковской лицензии у банка "Аркада", - указано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины на 12 октября 2020 года установил официальный курс банковских металлов.