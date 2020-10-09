Совет ЕБРР избрал нового президента банка

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) избрал Одиль Рено-Бассо из Франции следующим президентом банка.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

"В настоящее время генеральный директор Казначейства Франции госпожа Рено-Бассо заменяет сэра Суму Чакрабарти, который ушел в отставку в июле после двух полных четырехлетних сроков. Она вступит в должность позже в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы состоялись во время Ежегодного собрания ЕБРР 2020 года, которое проходило в виртуальном режиме и было перенесено с мая из-за пандемии коронавируса.

"Для меня большая честь быть избранной новым президентом Европейского банка реконструкции и развития, поистине уникального учреждения. Я хочу выразить благодарность всем странам, которые поддержали мою кандидатуру, с которыми у меня состоялись многочисленные и плодотворные обмены мнениями за последние несколько месяцев. Я рассчитываю на сотрудничество со всеми акционерами, руководством и персоналом в ближайшие месяцы для реализации амбициозной дорожной карты, которая была только что согласована на Ежегодном собрании", - цитирует Рено-Бассо пресс-служба ЕБРР.

Согласно сообщению, в качестве генерального директора Казначейства Франции Рено-Бассо курировала разработку экономической политики Франции, руководя вопросами европейских и международных финансовых дел, торговой политики, финансового регулирования и управления долгом.