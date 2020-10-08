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НБУ введет новые требования к банкам
10:57 08.10.2020 |
Национальный банк обнародовал этапы внедрения обновленных регуляторных требований к банкам на 2021-2024 годы. Приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами запланировано на 2024 год.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Изменения основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС. Их цель - повысить финансовую устойчивость как каждого отдельного банка, так и банковского сектора в целом, и способность противостоять кризисным явлениям.
"Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, ведь это является залогом платежеспособности и надежности банка. Чтобы гарантировать сохранность средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрыты капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк", - отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
В ближайшие четыре года предусмотрено введение нескольких требований. Так, в первом квартале 2021 года планируется внедрение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом. На сегодняшний день в Украине уже внедрен коэффициент покрытия ликвидностью, который заменил национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5.
Как пояснили в Нацбанке, норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длительные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования.
Кроме того, в четвертом квартале 2020 - первом квартале 2021 года будут определены сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Внедрение требований относительно формирования этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за развертывания коронакризиса, напомнили в НБУ. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.
Как и большинство регуляторов в мире, НБУ на сегодняшний день еще не определился с графиком активации этих буферов. Этот вопрос будет предметом обсуждения на заседаниях Комитета по финансовой стабильности.
С 1 января 2022 года планируется внедрение минимальных требований относительно покрытия капиталом операционного и рыночного рисков.
С 2024 года планируется приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.
Будут внедрены: трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня), новые требования к составляющим капитала и порядку вычетов из капитала, дополнительные "пруденциальные фильтры", направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовой устойчивости банка, внедрение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов риска).
Перед внедрением всех перечисленных требований к капиталу Нацбанк проанализирует послекризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований.
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