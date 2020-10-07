НБУ в III кв. 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам

Национальный банк Украины (НБУ) в июле-сентябре 2020 года 22 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, доступ к документам предоставлялся, в том числе, по инициативе Национальной полиции Украины (два раза), Национального антикоррупционного бюро Украины (восемь раз), Государственной фискальной службы Украины (шесть раз), СБУ (три раза) и Государственного бюро расследований (три раза).

В целом за девять месяцев 2020 года НБУ 81 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Согласно сообщению, в 2019 году НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.