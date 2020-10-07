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НБУ определится со сроками активации буферов капитала в I кв.-2021
13:35 07.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года планирует определить сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности, сообщается на сайте центробанка в среду.
Согласно сообщению, введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса, что позволило банкам создать запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.
Уточняется, что Нацбанк, как и большинство центробанков мира, пока не определился с графиком активации этих буферов.
"Этот вопрос будет предметом обсуждения на заседаниях комитета по финансовой стабильности", - добавил центробанк.
Согласно предыдущим планам правления НБУ, к началу 2020 года банки должны были сформировать первую часть буфера консервации капитала на уровне 0,625% и довести этот показатель до 2,5% в течение последующих трех лет.
В свою очередь системно важные банки к концу 2020 года должны были сформировать буфер системной важности для частичного ослабления беспокойства регулятора относительно финансовой устойчивости госбанков и снижения рисков капитала для сектора в целом.
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