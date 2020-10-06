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НБУ создал департамент надзора за рынком небанковских финуслуг
18:00 06.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о создании департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.
Департамент будет осуществлять пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений.
В состав департамента войдут три управления и один отдел:
- управление надзора за страховым рынком;
- управление надзора за кредитными союзами;
- управление надзора за финансовыми компаниями;
- отдел внедрения надзорных процедур.
Главные функции департамента:
- безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;
- оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;
- определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;
- контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.
Департамент входит в блок пруденциального надзора, куратором которого является первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
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